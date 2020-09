Herbstliche Aussichten mit warmem Oktoberstart

Nach dem frühen Wintereinbruch am vergangenen Wochenende winken am Donnerstag und Freitag wieder wärmere Temperaturen bis zu 20 Grad.

Nach einem trüben und regnerischen Dienstag folgt am Mittwoch durchgreifende Wetterbesserung mit recht viel Sonne und Erwärmung, wenn auch ab und zu mit Durchzug von Schleierbewölkung. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 15 und 18 Grad.

Warmer Start in den Oktober

Am Donnerstag dreht die Höhenströmung zum Oktoberbeginn zurück auf Süd, es wird wohl der wärmste Tag der Woche. Die Erwärmung in allen Höhenlagen wird gekennzeichnet von Schleierbewölkung, die aber sehr dünn bleibt und die Sonne nicht behindert. In den Abendstunden ziehen von Westen her dichtere Wolken auf, in der Nacht folgt etwas Regen.