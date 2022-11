Herbstlich buntes Konzert-Programm in der Remise

Bludenz. Es warten Top-Konzerte in der Remise Bludenz – der Ticketvorverkauf läuft.

Von buntem Indie-Pop, über Folk made in Austria bis hin zu moderner Volksmusik und Big Band-Sound ist für alle etwas dabei.

Den Start macht das charmante Sextett Buntspecht am Freitag, 25. November. Mit ihrer besonderen Mischung aus Indie-Pop mit Einflüssen aus Folk, Gypsy Swing und Bossa Nova sind die Musiker aus Wien längst kein Geheimtipp mehr. Als Support sind die Leftovers mit dabei – der neue Underground-Geheimtipp aus Wien. Die Live-Auftritte der vier 20-Jährigen erinnern an die Urgewalt der Anfangstage des Punks. Wild, roh, laut und voller Energie.

Bereits zum zweiten Mal gastiert am Mittwoch, 30. November, Der Nino aus Wien in der Remise Bludenz. Gemeinsam mit seiner Band prägt der „Bob Dylan vom Praterstern“ die deutschsprachige Musikszene mit seiner ureigenen Form des „Wienerlieds“ und seinem „Hirschstettner Soul“. Übers Jahr verteilt spielt er an die 100 Konzerte – vom Wiener Konzerthaus bis hin zur Hamburger Elbphilharmonie.