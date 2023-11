Kommenden Samstag findet im Reichshofsaal das Herbstkonzert des Musikvereins Lustenau statt.

„Kunstvoll“ lautet der Titel des diesjährigen Herbstkonzertes des Musikvereins Lustenau. Und kunstvoll werden die Lieder der gut 60 Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters erklingen. Sie sind bereit für ihr bevorstehendes Herbstkonzert im Reichshofsaal am kommenden Samstagabend, den 25. November um 20:00 Uhr. In den vergangenen Wochen haben sie intensiv geprobt, um ihren Zuhörern ein einzigartiges Konzert bieten zu können. Tickets sind im „Botta“ oder unter events.eventjet.at erhältlich.

„Das Konzert gliedert sich in einen holländischen Teil mit dem Komponisten Henk van Lijnschooten, einem Klarinetten-Concertino und einem amerikanischen Teil“, erklärt David Lanza. In diesem finden sich die Komponisten James Barnes mit „Appalachian Overture“, Clifton Williams mit „Symphonic Dance No. 3 Fiesta“ und Robert Russel Bennett mit der „Suite of Old American Dances“. Dirigent David Lanza freut sich wie die Musikerinnen und Musiker auf den bevorstehenden Auftritt, der auch dieses Jahr einiges für die Zuhörer bieten wird.