Herbstarbeiten auf der Neuburg

Wie in jedem Herbst wurde die Burgruine Neuburg auch in diesem Jahr von unnötigem Bewuchs befreit.

Koblach . Die Herbstzeit wird am Schlosswald dabei in jedem Jahr genutzt, um die Sicht auf die Ruine Neuburg zu verbessern und zu erhalten.

So haben auch in diesem Jahr am Aktionstag Ausforstung zahlreiche freiwillige Helfer, die Mauern an der Burg vom Bewuchs entfernt und rund um die Burg Sträucher geschnitten. „Hecken und Dornen haben dabei in diesem Jahr ordentlich gewuchert und waren eine ziemliche Herausforderung“, so Sanierungsinitiator Reinhard Sonderegger. Damit die freiwilligen Helfern aber gut arbeiten konnten, spendierte Anton Pfanner Allen ein Paar Handschuhe und einen Stoffsack und zur Stärkung gab es für die „Burgarbeiter“ zum Mittag eine leckere Suppe aus der DorfMitte.