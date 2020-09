Herbst- und Wintermarkt in Bludenz finden nicht statt

Bludenz. Aufgrund der unsicheren Sachlage in Hinblick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sagt die Stadt Bludenz den Erntedankmarkt sowie den Herbst- und Wintermarkt ab.

Der für den 19. September geplante Erntedankmarkt muss in diesem Herbst coronabedingt ausfallen. Auch der für Oktober terminisierte Herbstmarkt sowie der traditionell in der Vorweihnachtszeit angesetzte Wintermarkt werden heuer nicht stattfinden. „Auch wenn es keine einfache Entscheidung ist, gehen die Gesundheit und die Sicherheit nun einmal vor. Daher haben wir uns entschieden, in diesem Herbst in Bludenz auf Großveranstaltungen wenn möglich zu verzichten – dazu zählen eben auch die Märkte“, erklärt Bürgermeister Mandi Katzenmayer die Entscheidung. Die in den letzten Wochen wieder sichtbar steigenden Zahlen der mit Corona infizierten Personen in Vorarlberg haben diesen Entschluss untermauert. „Wir möchten hier kein unnötiges Risiko eingehen. Im Rahmen der uns gegebenen Möglichkeiten, ist eine Abhaltung dieser großen Marktveranstaltung für uns daher nicht zu verantworten“, so Katzenmayer.