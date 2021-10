Herbst in Weiler zeigt sich musikalisch

„Die jungen Wilden und die Camerata Vorderland“ spielten auf.

WEILER Klassische Töne erklangen vergangenes Wochenende aus der Pfarrkirche in Weiler. Samstag und Sonntag hüllten die Musiker mit dem Eröffnungskonzert und dem Konzert-Matinee Weiler in einen besonderen Zauber. Ergreifende Musik von Haydn, Corrette und Bach unter der musikalischen Leitung Stefan Susana. Unter die Solisten reihten sich Kilian erhart (Violoncello), Katharina Mätzler (Fagott), Friedrich Wocher (Kontrabass) und Karoline Wocher (Violine). Durch den Abend moderierte Karoline Wocher. „Selbst Mozart sagte, war sprachlich nicht so talentiert war, ‘meine Musik versteht man durch die ganze Welt'”, hält Wocher fest. “Hier in Weiler spielen die äußerst talentierten Musikier ein hoch virtuoses Konzert.”