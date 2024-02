Herbert Kickl gönnte sich Kugelschreiber im Wert von 908 Euro

Während seiner Amtszeit (2017-2019) als Innenminister legte Herbert Kickl von der FPÖ besonderen Wert auf seine Kugelschreiber, die einen hohen Preis hatten.

Das Innenministerium verzeichnete eine Ausgabe von 908 Euro für den Kauf zweier hochwertiger Kugelschreiber, darunter ein schwarzer und ein blauer Stift. Für diese Schreibgeräte wurde zusätzlich eine Personalisierung in Form einer Gravur in Auftrag gegeben, die pro Stift 35 Euro kostete, was zu einer Gesamtgravurkosten von 70 Euro führte. Zusätzlich wurde für 6,50 Euro eine neue Mine erworben. Die Gravur auf den Kugelschreibern trug den Namen des FPÖ-Politikers Herbert Kickl und seinen Titel als Bundesminister für Inneres.