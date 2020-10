Herbert Greussing bleibt „Vize“

Angelobung der Gemeindevertreter und Wahl des Vorstands in Nenzing

Die Wahlen sind geschlagen und im Rahmen der konstituierenden Sitzung wurden die Sessel in diesem höchsten Organ der Gemeinde neu vergeben: Von den 27 Mandaten in der Nenzinger Gemeindevertretung werden künftig 13 Sessel von der „Liste Florian Kasseroler, FPÖ und Parteifreie Nenzing“ besetzt – die „Absolute“ ging also verloren. „Wir für Nenzing – Volkspartei und Parteifreie“ stellt 9 Gemeindemandatare und die Liste „Grüne Nenzing und Parteifreie“ stellen 5 Mandatare. Sie alle legten am vergangenen Freitag das feierliche Gelöbnis ab, „das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern“.