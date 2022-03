Herbeigeeilt und Krapfen verteilt

Ein Dankeschön am frostigen Faschingsdienstag für die tapferen Marktkaufleute

FELDKIRCH Trotz eisiger Temperaturen waren die Bio-Bauern und Verkäufer des Wochenmarkts auch am Faschingsdienstag wieder in der Marktgasse präsent. Aber auch das Rathaus, die Stadtpolizei und der Feldkircher Anzeiger haben an Fasching nicht frei. Grund genug, sich diesen fleißigen Händen mit frischen Faschingskrapfen zuzuwenden.