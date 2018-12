Herbe Klatsche für RHC Dornbirn in Genf

Ohne Dominique Kaul unterlag der RHC Dornbirn in Genf zweistellig.

Die Dornbirner hatten auch ohne den verletzten Kaul einen guten Start in Genf, nach einer zunächst guten Parade von Torhüter Mirantes erzielte Gomez del Torno per Bauerntrick den Führungstreffer. Auf den schnellen Ausgleichstreffer durch Mata hatte Garcia nur Sekunden später per Konter wieder die richtige Antwort parat. Ortola egalisierte in der 15. Minute erneut zum Ausgleich, ehe Fäßler wenig später am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste. Kurz vor dem Pausentee gelang den Calvinstädter abermals der Ausgleich durch ein umstrittenes Tor, der Ball ging zwei mal an die Latte, der Treffer zählte jedoch. Ein schneller Genfer Doppelpack per Distanzschuss und Bauerntrick nach Seitenwechsel brachte den Hausherren erstmals die Wende im Spiel. Noch kurz Hoffnung brachte der Anschlusstreffer von Garcia durch einen verwerteten direkten Freistoss. In der 43. Minute folgte der nächste Doppelpack, der die Dornbirner dann völlig aus dem Konzept brachte. Bei Genf ging alles auf, jeder Konter wurde verwertet, Brunner & Co hingegen konnten den Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen und ließen sich regelrecht vorführen.