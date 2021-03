Herausforderung auch für Jugendliche

Trotz der aktuellen Situation versucht die Offene Jugendarbeit Götzis auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen.

„Um in diesen turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren, versuchen wir als Offene Jugendarbeit durch verschiedene Projekte und Angebote auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen. In erster Linie geht es darum, den Jugendlichen Halt und Stabilität zu bieten“, erklärt dazu Madlen Behrle, Sozialarbeiterin in der Offenen Jugendarbeit Götzis. Neben der mobilen Jugendarbeit und der digitalen Form des Austausches werden den Jugendlichen auch laufend verschiedene Projekte angeboten, die trotz der aktuellen Umstände viel Spaß und Abwechslung versprechen.

„Die Angebote an die Jugendlichen sollen Freude bereiten und motivieren – schließlich ist Freizeit und Spiel ein Kinderrecht“, so Sozialarbeiterin Behrle. Aktuell läuft im März die Götzner Schnitzeljagd mit Pommes, welche neben Bewegung an der frischen Luft auch für Ratespaß sorgt. Über die Social-Media-Kanäle erhalten die Jugendlichen einen digitalen Hinweis und müssen so über ganz Götzis verteilt ein Rätsel lösen. Aber auch das Postkartenprojekt verspricht Mehrwert und soll den Jugendlichen den „alten Postweg“ wieder näher bringen. Die Postkarten werden samt Briefmarken an die Jugendlichen verteilt und diese bekommen so die Möglichkeit, ihre Grüße und Gedanken an geliebte Menschen zu verschicken.