Herausforderndes und ereignisreiches 2023

Die Ortsfeuerwehr Weiler blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück.

Weiler. Kommandant Reinhard Morscher konnte zur Generalversammlung der Feuerwehr in Weiler neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Dietmar Summer, sowie Feuerwehr-Bezirksvertreter Markus Süß und Polizei-Kommandant-Stellvertreter Bernhard Wischenbart begrüßen. Alle hoben in ihren Ansprachen die große Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitglieder sowie die spürbare Kameradschaft hervor.

4.012 ehrenamtliche Stunden

In weiterer Folge konnte der Kommandant eine eindrucksvolle Leistungsbilanz über das Jahr 2023 präsentierten, in welchem die Mitglieder der Feuerwehr Weiler 4.012 ehrenamtliche Stunden leisteten. Neben verschiedenen technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen war die Feuerwehr in Weiler auch beim Hochwasser im Sommer 2023 gefordert. „In dieser Zeit zeigte sich auch die Solidarität und das Zusammenwirken der Feuerwehrleute besonders deutlich und auch die gute technische Ausrüstung unserer Wehr trug maßgeblich dazu bei, diesen Einsatz erfolgreich bewältigen zu können“, zeigte sich Kommandant Morscher erfreut.

Augenmerk auf Jugendfeuerwehr

Erfreut zeigte sich der Kommandant auch über die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren und durch gemeinsame Übungen und koordinierte Maßnahmen konnte somit die Effizienz der Einsatzkräfte gesteigert und die Sicherheit der Region weiter verbessert werden. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Ausbildung der Jugendfeuerwehr gelegt und so berichtete Jugendleiter Roman Ludescher von den verschiedenen Aktivitäten, angefangen vom Wissenstest in Altach über Trainingswettbewerbe und Landeswettbewerbe bis hin zum Highlight des Jahres, dem 24-Stunden-Tag, an dem die Jungen und Mädchen rund um die Uhr zu verschiedenen Einsätzen gerufen wurden.

Angelobung und Dankesworte