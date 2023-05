Herausforderndes Jahr für Lustenauer Rot-Kreuz Abteilung

Die Rotkreuz-Abteilung Lustenau zog Bilanz über ein arbeitsreiches, intensives und spannendes Jahr 2022.

Dazu gab es im vergangenen Jahr 7.325 Notfall- und Sanitätseinsätze mit 8.727 Patienten. Davon wurden 683 Notfälle mit Notarzt und 902 Notfälle ohne Notarzt, 3.314 Krankentransporte, drei Behindertenfahrten, elf Fernfahrten und 2.334 Rettungseinsätze gezählt. Im Vergleich zum Jahr davor ergab dies somit ein Minus von 44 Einsätzen, jedoch ein Plus von 448 Personen. „Die Arbeit unserer Mitarbeiter ist oft nicht einfach und sie werden täglich mit herausfordernden Situationen konfrontiert, aber der Einsatz jedes Einzelnen ist von unschätzbarem Wert“, richtet Kommandant Marcel Holzer einen besonderen Dank an das gesamte Team.

Auch die Corona-Pandemie hat die Mitglieder der Rotkreuz-Abteilung in Lustenau im vergangenen Jahr noch sehr gefordert und so ergaben sich phasenweise Höchstzahlen an Krankenständen. Dazu kam auch der Zivildienermangel über die Sommermonate und so musste diese Zeit teilweise mit Aushilfen überbrückt werden. „Die vielfältigen Aufgaben unserer Dienststelle konnen dank einer guten Zusammenarbeit unserer Hauptberuflichen, Zivildiener und Freiwilligen mit hoher Qualität umgesetzt werden“, blickt auch Dienststellenleiter Reinhard Wohlgenannt positiv auf das Jahr 2022 zurück.

Neben dem Rettungsdienst sorgt die Rotkreuz-Abteilung Lustenau jährlich bei zahlreichen Sport- und Kulturveranstaltungen für rasche Hilfe und so sind im vergangenen Jahr die Anzahl der Ambulanzdienste wieder angestiegen. In Summe wurden 2022 bei zahlreichen Veranstaltungen über 630 Einsatzstunden geleistet, was eine Zunahme von über 40 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Von einem relativ ruhigen Jahr berichtete hingegen das First Response Team Rheindelta. So waren die Rettungskräfte im Jahr 2022 bei 63 Einsätzen vor Ort und konnten dabei in mehreren Fällen lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen, welche maßgeblich zum Überleben der Patienten beitrugen.