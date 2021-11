Herausforderndes Gartenjahr mit Bravour gemeistert

Der Obst- und Gartenbauverein lud zur etwas anderen Jahreshauptversammlung.

Dornbirn. Anfang November beschloss der Vorstand des OGV nach intensiven Diskussionen, dass die Jahreshauptversammlung heuer schriftlich abgehalten werden soll, damit der Verein auch 2022 handlungsfähig bleibt. „Das war eine ziemliche Herausforderung, so mussten wir knapp 400 Einladungen per Mail und 400 Einladungen per Post versenden, aber wir konnten dadurch unsere 132. JHV abhalten – halt etwas anders“, erklärt Ingrid Benedikt, Mitglied des Führungsteams vom OGV Dornbirn. Flexibilität ist in diesen Tagen auch beim OGV gefragt und dieser schien die Herausforderungen der letzten Monate auch hervorragend gemeistert zu haben.

In der Einladung wurden die Mitglieder gebeten, dass sie die Abstimmung praktisch in schriftlicher Form wieder zurücksenden sollen. „Erfreulicherweise kamen bis dato 150 Abstimmungen zurück, was wirklich toll ist und wir erfuhren neben den Wünschen der Mitglieder auch viel Lob und Anerkennung, dass wir in einer so schwierigen Situation das Ganze so gut gemeistert haben und Kurse, wenn immer möglich, durchgeführt haben“, freut sich Benedikt. Neben der schriftlichen Abstimmung sandten die Organisatoren einen Fragebogen mit, um zu erfahren, wie die Mitglieder über jeweilige Veranstaltungen informiert werden. Außerdem bestand auf dem Formular die Möglichkeit, Themen und Ideen für Kurse und Veranstaltungen vorzuschlagen.