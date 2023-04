Herausforderndes Einsatzjahr 2022

Die Ortsfeuerwehr Weiler blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück.

Die Ausrückungen der Feuerwehrmitglieder in Weiler reichten dabei im vergangenen Jahr vom Großbrand in der Silvesternacht beim Kunertgelände in Brederis über gleich drei Großeinsätze bei den heftigen Unwettern im Sommer bis zur Rettung einer Katze vom Dach. Insgesamt wurde die Feuerwehr Weiler 2022 zu 13 Brandeinsätzen und 61 technischen Einsätzen in der eigenen Gemeinde alarmiert. Dazu kamen noch vier Hilfeleistungen in anderen Gemeinden. Somit blickten die Feuerwehrmänner- und frauen auf 78 Einsätze oder 1.080,24 Gesamtstunden zurück.