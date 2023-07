Heraf trifft auf Janeschitz - Ländle-Derby bei Vorarlberg LIVE

Thomas Janeschitz, Trainer des FC Dornbirn, und Andreas Heraf, Trainer bei SW Bregenz, sind am Mittwoch, zwei Tage vor dem Saisonauftakt in der 2. Liga, zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am Freitag starten sowohl der FC Dornbirn als auch SW Bregenz in die neue Saison der 2. Fußball Bundesliga. Für die Dornbirner geht es auswärts zum Auftakt gegen den FC Liefering, die Bregenzer haben zuhause die Vienna als Gegner, beide Spiele starten um 17.45 Uhr.

Bevor es mit der neuen Saison, in der es natürlich auch mit Spannung erwartete Ländle-Derbys geben wird, losgeht, sind beide Trainer gemeinsam bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast. Im Gespräch mit Pascal Pletsch werden Janeschitz und Heraf über die Ziele für ihre jeweiligen Mannschaften in der neuen Saison, die anstehenden Ländle-Derbys und den Konkurrenzkampf in Vorarlberg sprechen. SW Bregenz hat als Aufsteiger wahrscheinlich eine schwierigere Saison vor sich als der FC Dornbirn, der seit 2019 wieder in der 2. Liga spielt.

Man darf gespannt sein, ob die ehemaligen Profi-Fußballer den Ball flach halten, oder es bereits Studio ein Ländle-Derby geben wird.