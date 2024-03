Heraf mit Rapid Wien dreimal Meister, nun die Rückkehr als Austria Lustenau Coach

Zweites Auswärtsspiel in Folge für die Mannen um Trainer Andreas Heraf, diesmal in der Bundeshauptstadt im Hexenkessel.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

21. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel SK Rapid Wien vs Austria Lustenau

Der SK Rapid ist gegen den SC Austria Lustenau in der Bundesliga erstmals sieben Spiele in Folge ungeschlagen (5S 2U). Rapid traf in jedem dieser sieben Spiele (17 Tore), Lustenau blieb fünfmal torlos. Im Hinspiel (5:0 A) gewann Rapid erstmals seit dem Lustenauer Aufstieg (2U vergangene Saison).

Der SK Rapid holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 20 Spielen 31 Punkte – erstmals seit 2020/21 so viele (41). 13 dieser 31 Punkte holte Robert Klauß (Schnitt 2,2), unter Zoran Barisic waren es im Schnitt 1,3 Punkte pro Spiel.

Der SK Rapid feierte drei Heimsiege in dieser Saison der Bundesliga, zwei dieser drei BL-Heimsiege gab es unter Robert Klauß. Rapid spielte in den letzten drei BL-Heimspielen zweimal zu null und kassierte nur ein Gegentor (0:1 gegen Salzburg), in den sieben Heimspielen davor stand die Null nur einmal.

Der SC Austria Lustenau kassierte zwar beim 0:7 gegen den FC Salzburg seine geteilt höchste Niederlage in der Bundesliga (wie gegen den SK Sturm Graz im Mai 2000), holte aber alle sechs Saisonpunkte in Auswärtsspielen. Andi Herafs erstes Auswärtsspiel als Lustenau-Trainer wurde in der 18. Runde bei der WSG Tirol mit 2:0 gewonnen.

SC Austria Lustenau-Trainer Andreas Heraf holte mit dem SK Rapid als Spieler in 190 Spielen in der Bundesliga dreimal den österreichischen Meistertitel. Im Cup der Cupsieger-Bewerb 1995/96 war er in allen neun Spielen im Einsatz, wie auch bei Rapids erster Champions-League-Teilnahme 1996/97 – da sogar in allen sechs Gruppenspielen über die volle Distanz.

SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau Sonntag

Wien, Allianz Stadion, 17 Uhr, SR Markus Hameter

Der Liveticker vom Spiel SCR Altach vs LASK Linz

Cashpoint SCR Altach – LASK Linz Sonntag

Altach, Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Walter Altmann (T)

Der Liveticker vom Spiel FC BW Linz - FK Austria Wien

FC BW Linz – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr

Der Liveticker vom Spiel FC RB Salzburg vs Austria Klagenfurt

FC RB Salzburg – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr

Der Liveticker vom Spiel Sturm Graz VS Wolfsberger AC

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr

Der Liveticker vom Spiel WSG Tirol - TSV Hartberg