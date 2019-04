Hensler mit neuem Wirt und guter Küche in die Saison

Neuer Henslerwirt empfängt Gäste –Regionalität und kulinarische Spezialitäten

SCHNIFIS Mit Thomas Traunig aus Nenzing können sich Gäste im Henslerstüble an der Bergstation der Seilbahn Schnifis zur Sommersaison auf einen engagierten Wirt und neue kulinarische Spezialitäten freuen. Die Verpachtung der Gastronomie war im Januar neu ausgeschrieben worden, nachdem die Vorgänger die Aufgabe abgegeben hatten. Seit 12. April heißt nun Traunig und sein Team die Gäste im Henslerstüble willkommen.

Das Fleisch wird frisch vom Metzger Gerold Hosp aus Satteins bezogen, Käse kommt von der Sennerei Schnifis, Ziegenkäse aus dem Bregenzerwald, das Bier von der Brauerei Frastanz. Traunig verbrachte viele Jahre in Tirol und ist ein Freund der Tiroler und der Südtiroler Küche, daher dürfen sich Gäste auch auf Tiroler Spezialitäten wie ein Knödelduo mit Spinat- und Pilzknödeln und weitere Highlights freuen.

Noch bis Ostermontag ist die Seilbahn von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet, und der Henslerwirt heißt alle Gäste mit besonderen Spezialitäten zu Ostern willkommen. In die Sommersaison startet die Seilbahn Schnifis heuer am 26. April mit einem Wochenendbetrieb von Freitag bis Sonntag. Ab 01. Mai ist durchgehender Betrieb. Die Öffnungszeiten zur Sommersaison sind täglich außer montags von 9 bis 18 Uhr. Das Henslerstüble kann aber auch für Feiern in den Abendstunden reserviert werden.