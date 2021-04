Helping Hands gesucht

Projekt soll den spontanen Kulturgenuss für Menschen mit Behinderung ermöglichen.

Dornbirn. Im Rahmen der Bewerbung Dornbirns zur Kulturhauptstadt Europas 2024 entstand das Projekt „Helping Hands“, um Menschen mit Behinderungen einen spontanen Besuch von Kultureinrichtungen zu ermöglichen. „Ziel ist es, dass die Mitarbeiter in Kultureinrichtungen Menschen mit Behinderung beim Besuch des Hauses in einem gewissen Rahmen auch Persönliche Assistenz leisten können, z.B. beim Aus- und Ankleiden, beim Kauf der Eintrittskarte, beim Shoppen, beim Restaurantbesuch etc.“, erklärt Sabine Reischmann von der Persönlichen Assistenz Vorarlberg.

In einem Pilotdurchgang sollen die beiden Kooperationspartner inatura und das Kulturhaus in Dornbirn besucht und auf Barrierefreiheit geprüft werden. Dafür werden interessierte Pilotinnen und Piloten gesucht. „Als Entschädigung gibt es neben der Besichtigung der Häuser auch eine Einladung zum Essen. Bei Interesse kann man sich gerne bei uns in der Servicestelle melden“, so Reischmann.