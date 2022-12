Helmut Sprenger: Geschichten

Am Samstag, den 10. Dezember findet das Konzert des Allround-Musiker in der Kulturbühne in Schruns statt.

Allein auf der Bühne, nur ausgerüstet mit seinem reichhaltigen Instrumentarium und einer nie enden wollenden Fülle an musikalischen Ideen im Kopf, erzählt der Tiroler Vollblutmusiker seine abenteuerlichen Geschichten. Hierbei wechseln minimalistische Soundbilder, kunterbunte Klangfarben und skurrile Themen abseits seiner blasmusikantischen Herkunft ständig und erzeugen dabei einen magischen Sog. Hinreißend!