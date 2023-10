Hellwach in der Sonntagsmatinee: Pioneers Vorarlberg siegen in Graz in 45 Sekunden

Nach dem 7:1-Sieg in Laibach siegten die Pioneers Vorarlberg nur zwei Tage später zur Sonntagsmatinee in Graz mit 3:1.

Zwei Tore im Mitteldrittel in nur 45 Sekunden brachte die Stanley-Cracks erneut auf die Siegerstraße. Sechs Punkte in den zwei Auswärtsspielen lautet die Ausbeute und als Lohn ein Topplatz in der Tabelle. Am Dienstag folgt das Heimspiel gegen Bozen.