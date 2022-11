Helle Begeisterung für Fußacher Adventmarkt

Der erste BCV-Adventmarkt in der Alten Stickerei sorgte für große Begeisterung bei den Gästen – bis in den Abend wurde auf der stimmungsvollen Veranstaltung gustiert und gefeiert.

Der Badmintonverein Fußach besteht seit 1967 und erfreut sich eines regen Vereinslebens. BCV-Obmann Ralf Burtscher und Vizeobmann Oswin Längle, Annette Eccher und Brigitte Fraga-Silva und weitere Vereinsmitglieder freuten sich am Samstag, den 26. November sehr über das große Interesse am ersten BCV-Weihnachtsmarkt. Nachdem der frühere Fußacher Adventmarkt in der Mehrzweckhalle nach Corona von den Organisatoren nicht mehr weitergeführt wurde, ist der Badmintonverein in die Bresche gesprungen. Mit tatkräftiger Mithilfe der Gemeinde Fußach, welche die Alte Stickerei sowie die Marktstände zur Verfügung stellte, sowie des Elternvereins der Volksschule Fußach und zahlreicher tatkräftiger eigener Mitglieder wurde der Markt aus der Taufe gehoben. Mit vielen lokalen Anbietenden, Kunsthandwerk, Genussvollem ging der Adventmarkt im stimmungsvoll geschmückten Ambiente der Alten Stickerei über die Bühne. Die BCV-Damen verkauften mit selbstgebackenen Keksen und süßen Schneemännern wahre Bestseller, an der Bar sorgten Glühwein, Heiße Henne und heiße Marille für Andrang während im Außenbereich an der Feuerschale Fußacher Würste, Raclettebrote und Burger reißenden Absatz fanden.