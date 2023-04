Helft mit, Sebastian eine Delfintherapie zu ermöglichen

WANN & WO-Patenkind Sebastian (31) wünscht sich eine ­Delfintherapie und bittet die WANN & WO-Leser um finanzielle ­Unterstützung.

Der 31-jährige Sebastian sitzt bereits seit seiner Geburt im Rollstuhl, denn er leidet an zelebralen Anfällen, spastischer Diplegie und vermehrten Wahrnehmungsschwierigkeiten. Sein großer Traum: Er möchte gerne mit Delfinen schwimmen. Das durfte er bereits schon einmal erleben, seitdem träumt er davon, noch einmal eine ­Delfintherapie machen zu dürfen. „Wir haben bereits eine Therapie gemacht. Das hat Sebastian so gut getan“, erzählt Mama Wilma von ihrer Erfahrung auf Curacao.

Diese Woche hat dem Jungen auch wirklich etwas gebracht: „Die Delfintherapie bewirkt so viel Gutes bei Sebastian. Er konnte danach im Rollstuhl aufrechter und entspannter sitzen, seine Beine waren lockerer und seine Fußsohlen nicht so empfindlich – wir haben richtig große Fortschritte gesehen und es wäre wunderbar, wenn wir das noch einmal erleben düften!“, so Wilma, die ihrem Sohn diesen Wunsch gerne erfüllen möchte.