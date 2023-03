Helfen, wo Hilfe gebraucht wird

„Die Not wohnt bei dir im Ort – die Hilfe aber auch!“

Mit dem Ziel, Menschen in Vorarlberg, die in eine Notsituation geraten sind, wirksam zu helfen, machen sich im Monat März rund 800 ehrenamtliche Sammler*innen in den Pfarren auf den Weg und unterstützen durch die Haussammlung die Arbeit der Caritas Vorarlberg hier im Land.

Die Caritas Vorarlberg begeht heuer ihr 100-jähriges Jubiläum. Auch wenn sich die Gesichter der Not über die Jahrzehnte verändert haben – geblieben ist, dass auch heute Menschen in scheinbar ausweglose Situationen geraten können. Manchmal direkt vor unserer Haustüre und manchmal, ohne dass wir es mitbekommen.

Unter dem Motto „Caritas&Du – Wir helfen!“ will die Caritas durch die Haussammlung im März das Leben von Menschen in Notsituationen nachhaltig und wirksam verbessern. Etwa indem 411 Kinder und Jugendliche in den 16 Lerncafés gefördert werden, damit sie die Schule erfolgreich bewältigen und ihre Potentiale entfalten können. Oder auch indem die 277 freiwillig tätigen Sozialpat*innen Menschen aus ihrer Einsamkeit herausholen sowie geflüchtete Menschen bei der Integration in Vorarlberg unterstützen. Über 15.000 ehrenamtliche Einsatzstunden wurden so im vergangenen Jahr geleistet. Und schließlich können durch die Einzelfallhilfe finanzielle Nöte von Familien und Einzelpersonen entschärft und gemeinsam mit den Betroffenen neue Perspektiven erarbeitet werden. Auch hier ist die Nachfrage groß, im Vergleich zum Vorjahr gab es 2022 eine Steigerung der Erstkontakte um gut ein Drittel auf 1.167 Hilfesuchende.

Familien in Notsituationen stärken

Der Erlös wird ausschließlich für Hilfe in Vorarlberg verwendet und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung wichtiger Einrichtungen und Angebote der Caritas. „Gemeinsam mit allen, die einen Beitrag leisten können und wollen können wir so jene Menschen und Familien, die in Not geraten sind, stärken, damit sie ihren Weg aus eigener Kraft weitergehen können“, spricht Caritasdirektor Walter Schmolly ein großes „Danke“ an alle Pfarren, Haussammler*innen sowie Spender*innen aus.

Haussammlung der Caritas Vorarlberg

Spendenkonto: Raiffeisenbank Feldkirch IBAN AT32 3742 2000 0004 0006