„Helfen wir gemeinsam Opfern des Hochwassers in Kärnten und der Steiermark“

Nach den verheerenden Regenfällen der letzten Tage, die im Süden Österreichs schwere Überflutungen und Hangrutschungen zur Folge hatten, bittet die Caritas um Unterstützung.

„Helfen wir gemeinsam den betroffenen Menschen in Kärnten und der Südsteiermark“, so der Aufruf von Caritasdirektor Walter Schmolly. Die Situation für die Bewohner*innen der betroffenen Gebiete ist teils dramatisch und nach und nach wird auch das Ausmaß des Hochwassers sichtbar. Viele Menschen werden wohl nicht mehr zurück in ihre Häuser kehren können. Ihre Situation ist völlig ungewiss, oft kommt zur menschlichen Katastrophe auch die finanzielle hinzu.