Werner Kessler wurde die Ehrenobmannschaft der Seniorenbörse verliehen.

Zwölf Jahre nach der Gründung des Vereines Seniorenbörse Wolfurt (in Kooperation mit Schwarzach und Kennelbach) konnte vor kurzem das 1000. Mitglied willkommen geheißen werden! Daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass der scheidende Obmann Werner Kessler von einer „Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht“ sprach. Mit einem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre startete die Generalversammlung im Wolfurter Cubus. Fast 8000 Stunden seien in dieser Zeit ehrenamtlich von den Mitgliedern für allerlei Dienste aufgewendet worden. Dazu zählen Tätigkeiten wie Hilfe bei der Gartenarbeit, kleinere Reparaturarbeiten, Kinderbetreuung, spontane Fahrdienste, Unterstützung im Umgang mit Behörden oder das Zur-Hand-Gehen bei Arbeiten im Haushalt. Helfen und helfen lassen lautet das Motto. Sehr erfolgreich werden auch die Initiativen Handwerkerschule und Lesepatenschaften an Schulen durchgeführt. So wurden rückblickend auf die Jahre 2018 und 2019 umgerechnet täglich rund fünf Einsätze absolviert.