„Helfen, ist meine größte Motivation“

Die gebürtige Lustenauerin Inge Sulzer (74) kämpft für Menschen, die in finanzielle Notlagen geraten sind. Dafür hat sie die Notfallhilfe mit dem Familienbund ins Leben gerufen.

Lustenau/Bregenz Das Konzept von Inge Sulzer ist so einfach wie überzeugend. Sie hilft jenen Menschen, die durch einen Unfall, eine Krankheit oder einen anderen Schicksalsschlag in finanzielle Schieflage geraten sind. „Oftmals entsteht großes Leid, wenn zusätzliche und nicht geplante Ausgaben anstehen“, erklärt Sulzer. In ihrer Zeit als Familienbund-Obfrau hat sie viele traurige Schicksale erlebt und gelernt mit dem Leid anderer umzugehen.

Sulzer hat vor genau 30 Jahren den Landesvorsitz des Familienbundes in Vorarlberg übernommen. Nun feiert sie ihr rundes Jubiläum und denkt nicht daran, die Hände in den Schoß zu legen und aufzuhören. „Ich habe damals ziemlich schnell gemerkt, dass mir diese Arbeit gut liegt. Ich helfe gerne anderen Menschen und sie vertrauen mir“, so Sulzer. Das ist auch heute noch so, weshalb sie nicht ans Aufhören denkt. Zu Beginn ihrer Arbeit habe sie drei Frauen durch die Scheidung begleitet, mit der Zeit kamen immer mehr Menschen auf sie zu. Es war wie eine Mundpropaganda. In der Zeit als Familienbundobfrau hat sie vielen Menschen in Vorarlberg helfen und ihnen ein Stück Leid nehmen können. Kamen früher eher Familien, bei denen der Vater als Alleinverdiener die Familie ernährte, so sind es heute vorwiegend Pensionisten und alleinerziehende Mütter. „Auch in Vorarlberg gibt es großes Leid“, fügt sie hinzu. Deshalb hat sie 2015 die Notfallhilfe ins Leben gerufen. Damit kann sie schnell und unkompliziert jenen helfen, die momentan ihre Hilfe benötigen.