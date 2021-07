Helfen im Dauerlauf!

Rund 200 Jugendliche umrundeten kürzlich im Dauerlauf das Schulgebäude des BORG Egg. Nicht als Strafrunden für schlechtes Benehmen in der Schule, wie man vielleicht meinen würde, sondern ganz im Gegenteil. Im Rahmen des youngCaritas LaufWunders liefen sie für Hospiz für Kinder.

Auch Schuldirektor Ariel Lang und einige Lehrer*innen unterstützten das großartige Engagement der Schüler*innen und liefen – mehr oder weniger schnell – ihre Runden oder waren als Streckenposten und Rundenzähler behilflich. Ganz nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ gaben alle Teilnehmer*innen ihr Bestes und sammelten so Geld für Hospiz für Kinder. „Dieses Thema ist uns ein wichtiges Anliegen, denn jedes Kind kann in die Situation kommen, in der es mit dem Thema Krankheit und Tod innerhalb des Familien- oder Freundeskreises konfrontiert wird“, weiß der engagierte Direktor. „Ich bin beeindruckt, was die Schüler*innenvertretung hier gemeinsam mit der youngCaritas auf die Beine gestellt habt und bedanke mich bei allen für ihren Einsatz.“