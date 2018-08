Helene Fischer: Verwirrung um ihren echten Namen

Helene Fischers echter Name und warum es zu Verwirrungen kommt.

Viele Medien haben bereits berichtet, dass Helene Fischer eigentlich Jelena Petrowna Fischer heiße. Petrowna ist die russische Schreibweise für „des Peter”, denn in Russland ist es üblich, den Namen des Vaters vor dem Nachnamen zu tragen. Doch stimmt das? Dazu sagt die Schlager-Königin: “In der Presse steht ständig etwas anderes: Petrowna oder so was Ähnliches. Es ist alles Quatsch, ich heiße wirklich Helene Fischer, weil ich deutsche Vorfahren habe.” Das sagte sie in der Sendung “Meilensteine”.