"Helene Fischer Show": Geheime Botschaften an Florian Silbereisen?

Am ersten Weihnachtsfeiertag saßen wieder Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, als Helene Fischers alljährliche Weihnachtsshow übertragen wurde. Doch in diesem Jahr war alles anders, denn nur wenige Tage vor der Show gaben Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Trennung bekannt.

Zeilen für Florian?

Auffällig in diesem Jahr: Helenes neuer Freund, Tänzer Thomas Seitel, war nicht dabei – Und die Auswahl der Lieder. In einem Medley sang Helene Fischer “Du weißt, ich liebe das Leben, und weine ich manchmal noch um dich, das geht vorüber – sicherlich!”. Eine Botschaft an ihren Ex Florian Silbereisen. Als sie das Lied “Gib mir die Hand”, das sich auf eine Trennung bezieht, ankündigte, meinte Helene: “Irgendwann fängt die Zeit an, die Wunden zu heilen.”