kult pur nüziders präsentiert am Freitag, den 22. April 2022 um 20 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders einen Zeitgemäßen Folk aus Dänemark.

Die Helene Blum & Harald Haugaard Band versteht traditionelle Musik als lebendige Musik und begreift die Bühne als Ort der magischen Begegnung mit dem Publikum. Seit 2008 hat die Band in unzähligen Konzerten in Europa, Nordamerika und Japan das verströmt, was die Süddeutsche Zeitung als „Ein Stück Glückseligkeit“ bezeichnete.