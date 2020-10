Heizkostenzuschuss 2020/2021 – Beantragung heuer aufgrund von Corona im Montforthaus

Wie in den zurückliegenden Jahren wird auch für die kommende kalte Jahreszeit ein Heizkostenzuschuss für Personen bzw. Haushalte mit geringem Einkommen gewährt. Anders als noch in den Jahren zuvor wird aufgrund der Coronakrise die Abwicklung heuer nicht im Bürgerservice, sondern im Montforthaus durchgeführt.

Die Sonderregelung, dass der vom Land Vorarlberg gewährte Heizkostenzuschuss von 270 Euro seitens der Stadt Feldkirch um 50 Euro aufgestockt wird, gilt auch in dieser Heizperiode wieder. Die Auszahlung erfolgt per Überweisung; Barauszahlungen sind nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Nettoeinkommensobergrenze, um für den Heizkostenzuschuss in Frage zu kommen, beträgt für alleinstehende Personen für dieses Jahr 1.237 Euro. Für Ehepaare, Lebensgemeinschaften oder zwei in einem Haushalt lebende Erwachsene gilt die Einkommensgrenze von 1.895 Euro. Die Einkommensgrenze von Alleinerziehenden mit einem Kind liegt bei 1.515 Euro. Für jede weitere Person im Haushalt (insbesondere Kinder) werden je 215 Euro angerechnet. Die Vermögenssituation bleibt, wie in den vergangenen Jahren, gänzlich außer Betracht.