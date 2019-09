Heitere Hoagascht gefeiert

Besondere Perlen der Blasmusik im Rösslepark – Stadtmusik Feldkirch lud Gäste ein

FELDKIRCH Heuer lud die Stadtmusik Feldkirch zur zweiten „Musikanten Hoagascht“ in den Rösslepark, wo zwei besondere Perlen der Blasmusik bezaubernde Stimmung verbreiteten. Fröhlich wurde das Tanzbein geschwungen, und schließlich gemeinsam mit den beiden eingeladenen Kapellen vor dem begeisterten Publikum musiziert.

Im Wechselspiel ließen die Musikanten berühmte Märsche und Walzer erklingen, und auch Kapellmeister Christian Schneider schwang fröhlich das Tanzbein. Zum Grande Finale spielten Musiker der Stadtmusik mit beiden Kapellen gemeinsam: Johannes Ebli am Flügelhorn und Martin Ebli am Waldhorn, Günter Schelling mit Bass ließen dabei auch innovative Arrangements wie Phil Collins „Another day in Paradise“ erklingen.