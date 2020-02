Heißt der künftige BVB-Trainer Adi Hütter?

Das wäre der ultimative Ritterschlag für den Vorarlberger Erfolgstrainer. Der Altacher steht auf der geheimen Wunschliste von Borussia Dortmund, berichten mehrere deutsche Medien.

Von Altach über Grödig, Salzburg, Bern und Frankfurt nach Dortmund? Kurz vor dem Ligakracher am Freitagabend zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt kursieren Gerüchte, wonach Adi Hütter neuer Dortmund-Trainer werden könnte.

Favre bleibt unter den Erwartungen

Bei den Dortmundern geht die Angst um, wie im Vorjahr eine gute Ausgangsposition zu verspielen. In der Champions League ist man zwar im Frühjahr noch dabei (Achtelfinale gegen PSG), aber im DFB-Pokal schieden die Borussen Anfang des Monats gegen den krassen Außenseiter Bremen aus.

Auch in der Meisterschaft schaut es nicht gut aus. Auch hier könnten die schwarz-gelben Titelträume bald platzen. Der BVB hat schon vier Punkte Rückstand auf die wiedererstarkten Bayern und liegt sogar hinter Emporkömmling RB Leipzig an nur 3. Stelle in der Tabelle. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche in Dortmund. "Wir führen die Fairplay-Tabelle an, aber dafür gibt es keine Punkte", kritisierte BVB-Sportdirektor Michael Zorc deutlich die Leistungen unter Favre.

Der Sportdirektor, der ein gewichtiges Wort in der Trainerfrage mitredet, ist unzufrieden. Sieben Gegentore hat die Borussia in den jüngsten zwei Pflichtspielen kassiert - da nützen selbst die Tore von Neo-Stürmerstar und Ex-Salzburger Erling Haaland wenig. Abwehr- und Zweikampfschwäche sind seit Monaten die größten Probleme im und außerhalb des Signal Iduna Parks. Es läuft nicht in Dortmund.

Hütter schwebt auf der Erfolgswelle

Das Team von Trainer Adi Hütter indes hat in fünf Pflichtspielen seit dem Jahreswechsel noch nicht verloren und vier davon gewonnen. Adi Hütter ist wieder der Erfolgscoach der letzten Saison, als er mit Frankfurt die Liga rockte und Europa im Sturm eroberte. Das weckt Begehrlichkeiten.

Niemand Geringerer als Ex-Champions-League-Sieger und Ex-Meister Borussia Dortmund steht bei dem Klub als Wunschtrainer auf einer internen Geheimliste. Wie unter anderem die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet, soll der BVB Interesse am Österreicher zeigen. Trainer Lucien Favre steht schon länger in der Kritik und wird wohl spätestens am Ende der Saison abgelöst. Auch die Bild berichtet am Freitag vom BVB-Interesse an Hütter ("Heißer Tipp") und weiß außerdem: Offenbar hat Hütter eine geheime Ausstiegsklausel, die ihm den Wechsel in die Bel Etage des deutschen Fußballs ermöglicht.

Heißt der künftige BVB-Trainer Adi Hütter?

Es wäre der ultimative Ritterschlag für den Vorarlberger aus der 6.000 Einwohner Gemeinde Altach. Allerdings ist er nicht der einzige Kandidat auf der BVB-Liste, auch ein paar andere Namen kursieren (wie Rangnick oder Hasenhüttl).

Vor Lucien Favre war der Österreicher Peter Stöger Trainer der Schwarz-Gelben. Folgt ihm mit Hütter auch ein Österreicher nach?

Sollte der Ex-Altacher heute Abend mit Frankfurt die Dortmunder mit einem Gala-Auftritt schlagen, wäre das wohl die beste Bewerbung für den Chefjob.