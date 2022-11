Heißluftballon mit neun Personen abgestürzt

Im Bezirk Wiener Neustadt ist am Samstagvormittag ein Heißluftballon abgestürzt.

Nach Angaben des niederösterreichischen Roten Kreuzes gab es zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte. Alle neun Betroffenen wurden in Krankenhäuser transportiert, zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall in der Buckligen Welt gekommen ist, war zunächst unklar.

Verletzte an zwei Orten gefunden

Laut Sonja Kellner, der Sprecherin des Roten Kreuzes, wurden die Betroffenen an zwei Orten im Bezirk Wiener Neustadt aufgefunden. Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte befanden sich in Untereck in der Gemeinde Hollenthon, fünf Leichtverletzte in Stang, einer Katastralgemeinde von Kirchschlag in der Buckligen Welt. Das Luftfahrzeug war insgesamt mit neun Personen besetzt.