Heißes Playboy-Shooting: Lugner-Ex Cathy (30) und Micaela Schäfer (36) zusammen im Bett

Cathy Lugner, die Ex-Frau (30) von Baulöwe Richard Lugner (87), hat sich jetzt zusammen mit Erotik-Model Micaela Schäfer (36) für den Playboy ausgezogen.

Heiße Aufnahmen

Cathy und Micaela teilten die erotischen Aufnahmen sowie "Behind the scenes"-Material vom Shooting auch auf ihren Instagram-Kanälen und scheinen beim Knipsen der Aufnahmen viel Spaß gehabt zu haben. Cathy schrieb beispielsweise: "It was a blast!" (dt. "Es war ein Risenspaß!").