Heißer Workout-Look: Heidi Klum (47) beim Sport

Topmodel Heidi Klum (47) erfreut ihre Fans mit einem sexy Instagrampost.

Heidi Klum präsentiert sich auf Instagram in einem ganz besonderen Aufzug: Die 47-Jährige zeigt sich ihren Followern beim Workout in knappen, schwarzen Sportklamotten.

Sexy Sport-Outfit

Die Modelmama zeigt sich in engem Sport-BH und knappen Leggins, außerdem sind Teile ihres schwarzen Stringtangas zu erkennen. Zudem präsentiert sich das Supermodel ganz natürlich ohne Make-up, die Haare scheinbar sorglos einfach in einem Dutt hochgebunden. Ein krasser Kontrast zum sonst perfekt gestylten und geschminkten Look des 47-jährigen Models. Auf dem Foto hält sie zwei Gewichte über ihre Schultern und stählt die Muskeln ihres Mega-Bodys.

Da kann man schon einmal neidisch werden: Heidi Klum ist wirklich in Topform. Ihr Alter oder die Geburt ihrer vier Kinder sieht man der 47-Jährigen auf jeden Fall nicht an.

Die richtige Ernährung

Und so ein Körper kommt nicht von ungefähr: Bereits 2018 sprach das Model mit "Entertainment Tonight" über das Geheimnis ihrer Ernährung. Die Vierfach-Mama verfolge dabei keinen bestimmten Ernäherungsplan, sondern esse einfach sehr gesund: "Morgens starte ich mit Smoothies. Ich habe außerdem vier Kinder, also kochen wir viel. Ich esse nicht viel auswärts, ich denke, wenn du oft auswärts essen gehst oder dir Essen nach Hause bestellst, wird es etwas schwierig, weil du nicht weißt, was die Leute da reintun. Also koche ich viel." Außerdem verrät sie, dass sie drei Hauptmahlzeiten am Tag isst, die letzte jeweils um 18 Uhr: "Ich denke, wenn du etwas früher isst, hat es Zeit, zu verdauen und ich denke, dass das etwas besser für deinen Körper ist."