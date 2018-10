Heiße Trainingsphase der Rodler

Städtle-Rodler in der intensiven Vorbereitungsphase

Städtle-Rodler in der intensiven Vorbereitungsphase ©Rodelclub Sparkasse Bludenz

Städtle-Rodler in der intensiven Vorbereitungsphase ©Rodelclub Sparkasse Bludenz

Bludenz (dk). Nach Trainingseinheiten in Altenberg (GER) sind die Spitzensportler vom Rodelclub Sparkasse Bludenz nun mit der Österreichischen Nationalmannschaft in Oberhof (GER) in einem weiteren Trainingslager vereint.