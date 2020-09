Heiße Melodien bei heißen Temperaturen

„Espresso“ verzückten die Besucher am bugo Platz

Göfis. Zum Abschluss der diesjährigen bugo Sommersession zeigte der Sommer noch einmal so richtig was er kann, bei fast tropischen Temperaturen und bei Bilderbuchwetter stürmten die Besucher das Göfner Dorfzentrum. Die Protagonisten auf der Bühne Christian und Philipp Sonderegger sowie David und Markus Ess in Form ihrer Kombo „Espresso“ genossen dabei Heimspielatmosphäre und verzauberten ihr Publikum mit einem musikalischen Blumenstrauß bestehend aus Swing, Jazz, Funk und Soul.

Heiß wurde es auch dem Team der Göfner Bücherei „bugo“ rund um Leiter Rudi Malin, das wie jedes Jahr nicht nur für die reibungslose Organisation, sondern auch für den Getränkenachschub zuständig war. Bei den Temperaturen hatte die fleißig-flotte Mitarbeiter dann auch alle Hände voll zu tun, damit jeder möglichst rasch in den Genuss von prickelnden Sommerdrinks, erfrischenden Säften, erlesenen Weinen und – der Spezialität in Göfis – einem frisch gezapften irischen Guinness kommen konnte. Für die Versorgung mit den kulinarischen Köstlichkeiten sorgte wie gewohnt das benachbarte „Consum“, passend zur Jahreszeit gab es knackige Salate, kurz gebratenes vom Grill ergänzt durch Klassiker der österreichischen Küche. Während die Eltern sich von der Musik berieseln ließen und sich in so manches Gespräch vertieften, war der Nachwuchs ebenfalls beschäftigt. Entweder ein gutes Buch aus dem geöffneten bugo oder eines der zahlreichen Großspiele im benachbarten Garten standen zur Verfügung und ließen keine Langeweile aufkommen. Auch wenn die Sommersessions für dieses Jahr abgeschlossen sind, bleibt die Realität: Der nächste Sommer kommt bestimmt. CEG