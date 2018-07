Heiß, heißer Vorarlberg - Und weiter kein Regen in Sicht

Schwarzach - Das Hochsommerliche Wetter bleibt dem Ländle erhalten. Es bleibt heiß, Gewitterwahrscheinlichkeit ist weiter kaum vorhanden. Die Prognose für den Wochenanfang sagt weiter Hitzewelle voraus.

Erst am Donnerstag werden Gewitter in der zweiten Tageshälfte zumindest wahrscheinlich.

Vorarlberg bleibt im Einflussbereich sommerlich heißer Luft. Bis über Mittag hinaus ist es am Montag sehr sonnig, am Nachmittag entstehen Quellwolken, Wärmegewitter sind unwahrscheinlich, im Hochmontafon und der Silvretta aber nicht ganz ausgeschlossen. Tiefstwerte: 14 bis 19 Grad. Höchstwerte: 27 bis 32 Grad.

Die ORF-Wetterprognose für Montag

Prognose für Dienstag und Mittwoch

Anhaltende Hitzeperiode in Vorarlberg. Sehr sonniges und trotz einiger Quellwolken vielerorts gewitterfreies Sommerwetter am Dienstag. Nullgradgrenze über 4000 Meter. In der Silvretta und im Hochmontafon sind Wärmegewitter nicht völlig ausgeschlossen. Tiefstwerte: 14 bis 19 Grad. Höchstwerte: 28 bis 33 Grad.