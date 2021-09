Heißluftballon-Talks, Suizidbericht und Arlbergbahn

IV-Präsident Martin Ohneberg, Psychiater und Mitautor des Vorarlberger Suizidberichts Albert Lingg und der freie Journalist Johannes Huber sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Heute Freitag wurde der Vorarlberger Suizidbericht präsentiert. Der Bericht ist nicht so ausgefallen, wie von Experten befürchtet. Trotz Coronakrise ist die Suizidrate im Land gesunken. Mitautor und Psychiater Dr. Albert Lingg wird im Studio von "Vorarlberg LIVE" mit Gerold Riedmann über die Ergebnisse des Berichts sprechen.

Johannes Huber hat ausführlich zur Geschichte und Bedeutung der Arlbergbahn recherchiert. Die Westbahn will in Zukunft über München nach Bregenz fahren, eine existentielle Bedrohung für die Arlberg-Strecke. Bei "Vorarlberg LIVE" wird Huber die österreichische (Bahn)Verkehrspolitik analysieren und einen Blick in die benachbarte Schweiz werfen.