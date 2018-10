Heiraten in Vorarlberg: Viele Hochzeits-Locations bis 2019 ausgebucht

Die Vorfreude heiratswilliger Paare bekommt einen Dämpfer: Einige Locations für das Jahr 2019 sind bereits ausgebucht. Das sagt Gabi Micheluzzi, Geschäftsfüherin der Hochzeitsfeen in Bregenz, im VOL.AT-Gespräch.

“Zauberhaft heiraten” ist das Motto der Hochzeitsfeen in Bregenz. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht heiratswilligen Paaren aus ganz Vorarlberg bei der Planung ihres Traumtages zu helfen. Doch diese Planung gestaltet sich nicht immer einfach. Grund dafür ist, dass viele beliebte Locations für Hochzeiten im Ländle gar nicht so einfach zu kriegen sind. “Es gibt bestimmte Orte, die tatsächlich schon für nächstes Jahr ausgebucht sind – außer man ist flexibel und heiratet unter der Woche”, erklärt Hochzeitsplanerin Gabi Micheluzzi im Interview mit VOL.AT.

Extravagante Locations gefragt

Die Ausbuchung betrifft vor allem die “besonderen Orte” in Vorarlberg, da extravagante oder besonders elegante Locations immer gefragter werden. “Schnell ausgebucht ist auf jeden Fall das Gstach in Rankweil. Dort gibt es etwa einen wunderschönen Teich und auch ein Zelt. Das ist genau der Flair, der zur Zeit mit Boho- und Vintage-Hochzeiten ‘in’ ist.” Andere Orte, die schwer zu kriegen sind, sind laut Micheluzzi der Kaiserstrand in Lochau mit seinem Badehaus, in dem Events gefeiert werden können, der Gebhardsberg in Bregenz oder das Schloss Amberg in Feldkirch.