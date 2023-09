Heimvorteil als Pluspunkt für Bregenz Handball im EC

Auftakt für die Bodenseestädter im EHF-Cup.

Am Wochenende startet Bregenz Handball in den EHF European Cup. In der ersten Runde treffen die Vorarlberger auf Mistra. Nach Verhandlungen mit dem Tallinner Handballverein konnten sich die Vorarlberger den doppelten Heimvorteil sichern, weshalb beide Partien in der heimischen Handball-Arena austragen werden.

Weiterkommen will auch Bregenz Handball. Der heimische Rekordmeister empfängt Mistra aus Estland gleich im Doppel - Samstag und Sonntag werden am Bodensee Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Ziel lautet Weiterkommen, dann würde man in Runde 2 auf VHC Sviesa aus Litauen treffen. Tobias Wagner: „Der Europacup ist immer etwas Besonderes, vor allem für Spieler, die das noch nicht erleben durften. Mit Mistra haben wir einen Gegner zugelost bekommen, über den wir nicht viel wissen. Es ist schwer zu sagen, was uns genau am Wochenende erwartet. Von daher konzentrieren wir uns auf unsere eigene Leistung und geben gleich im ersten Spiel Vollgas, um uns eine gute Ausgangssituation für die 2. Partie am Sonntag zu erarbeiten. Mein Appell an die Fans: Kommt in die Halle und unterstützt uns, wir brauchen euch!“

Während die Festspielstädter seit mehr als zwei Jahrzehnten fast ununterbrochen im EHF European Cup vertreten sind, geht die letzte Teilnahme der Tallinner bis auf das Jahr 2008 zurück. Damals mussten sie in der ersten Runde zwei deutliche Niederlagen gegen SKIF Krasnodar (RUS) einstecken.

Auf nationaler Ebene tritt Mistra in der höchsten estnischen Spielklasse, der Meistriliiga, an. Am ersten Spieltag der noch jungen Saison traf die Mannschaft von Cheftrainer Jüri Lepp am vergangenen Wochenende auf SK Tapa. Ein schnelles Umschaltspiel und eine kompakte Abwehr sorgten dafür, dass Mistra die Partie schlussendlich knapp mit 27:26 für sich entscheiden konnte.

Dass die Bregenzer das Tempo ebenfalls hochhalten können, haben sie bereits an den ersten beiden Spieltagen in der HLA MEISTERLIGA gezeigt. Somit wird es in der Handball-Arena zu einem spannenden Aufeinandertreffen auf Augenhöhe kommen. Die Bregenzer Fans haben einen weiteren Grund zur Freude: Neuzugang Luca Munzinger ist in den Kader der Festspielstädter zurückgekehrt. Der 25-Jährige war zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen.

Trainer Markus Rinnerthaler: „Der EHF European Cup ist ein renommierter Wettbewerb, bei welchem wir die Möglichkeit haben, uns mit starken Teams aus ganz Europa zu messen. Wir sehen dies als eine großartige Gelegenheit, uns als Team weiterzuentwickeln und unsere Fähigkeiten auf europäischer Ebene zu demonstrieren. Es ist wichtig, dass wir uns am Samstag eine gute Ausgangslage für das abschließende Spiel am Sonntag erarbeiten, um dann hoffentlich in die 2. Runde einzuziehen.“

EHF European Cup – 1. Runde

Mistra vs. Bregenz Handball

Samstag, den 16. September 2023 um 18:30 Uhr

Handball-Arena Bregenz

Bregenz Handball vs. Mistra

Sonntag, den 17. September 2023 um 16:00 Uhr