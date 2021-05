Heimtückische Nagel-Falle in Göfner Wald ausgelegt

Unbekannte Täter haben im Gemeindegebiet von Göfis eine gefährliche und hinterhältige Nagel-Falle auf einem Wanderweg angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug in Göfis in einem Waldstück Richtung Hoher Sattel auf einem Wanderweg drei Nägel in eine Baumwurzel und zwickte die Nagelkappen ab, sodass für Benützer des Weges eine gefährliche Falle entstand.