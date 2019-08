Heimspieldoppel im Haselstauden

Zu einem grün-weißen Doppelpack lädt der Hella DSV Dornbirn am Wochenende auf den Sportplatz Haselstauden.

Dornbirn . Mit zwei echten Krachern findet auf dem Sportplatz Haselstauden am kommenden Samstag der Heimspielauftakt des Hella DSV Dornbirn statt. Dazu wartet auf die Fußballfans auch beste Bewirtung und eine Cocktailbar, sowie beste Musik.

Den Auftakt ins Heimspieldoppel machen dabei am Samstag um 15.30 Uhr die DSV Juniors mit dem Spiel der ersten VFV Cuprunde gegen den FC Schwarzach. Im Cupfight gegen den Landesligisten wollen die Grün-Weißen aus dem Haselstauden mit einer guten Leistung den Aufstieg in die nächste Cuprunde schaffen. Im Anschluss trifft das Eliteligateam der Dornbirner im ersten Heimspiel der neuen Saison im Topspiel der Runde auf den VFB Hohenems. Das DSV Team ist dabei nach dem erfolgreichen Auftaktsieg vor einer Woche in Lauterach heiß auf den nächsten vollen Erfolg. Spielbeginn zum Eliteliga-Städtederby ist um 18 Uhr.