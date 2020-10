Heimspielauftakt für Steinböcke

Die Kundl Crocodiles sind am Samstag in Hohenems zu Gast

Zum ersten Heimspiel der Super-League empfängt der SC Hohenems am Samstag die Crocodiles aus Kundl.

Hohenems. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Cracks des HSC in der Neuauflage des vorjährigen Landesligafinales beim HC Kufstein knapp geschlagen geben. Mit Kundl wartet im ersten Heimspiel der neuen Saison aber ein weiterer schwerer Brocken auf Kainz und Co.

Zuschauer sind erlaubt und willkommen

Mit einer 3:4 Niederlage in Kufstein starteten die Steinböcke in der vergangenen Woche in die Saison der neugeschaffenen Super-League. HSC Coach Bernd Schmidle war dennoch nicht ganz unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Für den Umstand, dass es für uns das erste Spiel war, war ich mit der Leistung des Teams zufrieden. Wir haben sehr gut gespielt und die neuen Spieler haben sich sehr gut eingefügt. Ein Vorwurf den ich der Mannschaft machen muss, wir haben im gesamten Spiel zu viele Strafen genommen und uns somit selber geschwächt“, so der Emser Trainer zum Saisonauftakt. Am Samstag (31.10., 17.30 Uhr) gegen Kundl soll sich dies ändern und dabei wollen die HSC Cracks mit druckvollem und aggressivem Spiel die drei Punkte im Ländle behalten. Ganz so einfach wird es aber nicht werden, kommen die Tiroler nach dem Auftakterfolg gegen Wattens mit Selbstvertrauen ins Ländle. Aufgrund der aktuellen Situation ist nur eine begrenzte Anzahl an Eishockeyfans im Herrenriedstadion zugelassen – die genauen Bestimmungen und Sicherheitsmaßnahmen gibt es dazu auf der Webseite des Hohenemser Schlittschuh Clubs unter www.h-sc.at.

Steinböcke gehen motiviert ins erste Saisonspiel