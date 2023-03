Heimspielauftakt für Fußball-Ladies

Die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft FC Lustenau/FC Dornbirn empfangen am kommenden Sonntag die Wildcats aus Krottendorf.

Dornbirn. Bei den Fußballdamen der Spielgemeinschaft FC Lustenau/FC Dornbirn hat man sich für die Frühjahrssaison große Ziele gesteckt und so soll es in diesem Jahr mit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse klappen.

Verstärkungen in der Winterpause

Bereits in der Vorsaison scheiterte das junge Team aus dem Unterland nur aufgrund des Torverhältnisses und musste damit die Aufstiegsträume verschieben. Nach einer fast perfekten Herbstsaison mit zehn Siegen aus elf Spielen sind die Kickerinnen aber auch in diesem Jahr wieder auf dem richtigen Weg und wollen nun den Vorsprung auch über die Zielgerade bringen. Dazu wurde der Kader über den Winter mit Altach-Spielerin Jana Sachs und der Nationalspielerin von Honduras, Barbara Murillo verstärkt. „Die Mannschaft ist dadurch kompakter, sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive und damit noch stärker geworden“, so FC-Trainer Urs Mathis.

Frühjahrsauftakt gegen die Wildcats

So konnten die Spg-Ladies den Auftakt in die Frühjahrsrunde auch erfolgreich gestalten. Einem 2:2-Remis in Graz folgte ein souveräner 6:0-Sieg beim Wiener Sportclub. Zum ersten Heimspiel auf der Dornbirner Birkenwiese empfangen Caroline Fritsch und Co. am kommenden Sonntag nun die Wildcats aus Krottendorf. In der Steiermark musste das Team von Trainer Mathis im Herbst die einzigen zwei Punkte abgeben und dementsprechend ist auch der Coach gewarnt: „Krottendorf gehört sicher zu den besseren Gegner der Liga. Wir wollen aber trotzdem aus der gesicherten Abwehr mit schnellem Fußball das Spiel machen“, blickt Urs Mathis auf den Frühjahrsauftakt am kommenden Sonntag. Spielbeginn auf der Dornbirner Birkenwiese ist um 11 Uhr. MIMA