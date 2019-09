Heimspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen Höchst

Lochau. Nach dem tollen 3:0 Auswärtssieg beim Tabellenführer in Bizau empfängt der SV typico Lochau am kommenden Samstag, 21. September, im Heimspiel das Team aus Höchst. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Die 1b-Mannschaft spielt bereits um 13.45 Uhr gegen Mellau 1b.

Mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung holte man sich gegen Bizau drei verdiente Punkte. Robin Lhotzky (35. Minute) sowie Goalgetter Julian Rupp (51. und 89. Minute) waren die gefeierten Torschützen. Damit fügte man dem aktuellen Tabellenführer in der Vorarlbergliga nicht nur die erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft zu, mit diesen drei Punkten kletterte man in der Tabelle wieder um einige Ränge nach oben und kompensierte vor allem die letzte bittere 2:3 Heimniederlage gegen Schruns mit drei doch verlorenen Punkten.