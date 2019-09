Heimspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen FC Schruns

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am kommenden Samstag, 7. September, empfängt der SV typico Lochau im nächsten Heimspiel den FC Schruns. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 17 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 14.45 Uhr gegen Sulz 1b.

Ein Sieg und eine Niederlage in den beiden letzten Spielen! Einerseits steht der SV typico Lochau mit einem 9:0 Sieg bei der SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon in der 2. Runde des 44. UNIQA-VFV-Cup, andererseits verlor man das Vorarlbergliga-Meisterschaftsspiel in Egg gegen den Tabellenführer mit 4:2 Toren. Egg war zwar die bessere Mannschaft, doch die Lochauer hielten über weite Strecken gut mit. Nach den Anschlusstreffern zum 1:2 bzw. zum 2:3 musste man sich erst in der 89. Minute mit 2:4 geschlagen geben.