Heimspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den SV Ludesch

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Beim letzten Heimspiel in diesem Jahr ist am Samstag, dem 19. Oktober, der SV Ludesch im Stadion Hoferfeld zu Gast. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Bereits um 13.45 Uhr spielt das 1b-Team gegen den FC Krumbach.

Mit zwei Auswärtsspielen startet man noch in diesem Jahr in die Frühjahrsmeisterschaft: Am Samstag, dem 2. November, spielt der SV typico Lochau gegen den SC Fußach – Spielbeginn in Fußach ist um 14 Uhr, und erst nach dem Spiel gegen den VfB Bezau am Samstag, dem 9. November – Spielbeginn in Bezau ist um 16 Uhr – geht es in die wohlverdiente Winterpause.